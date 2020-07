Galopp in Düsseldorf : Preisgeld lockt Stars zum Preis der Diana

Auf der Grafenberger Galopprennbahn in Düsseldorf kämpfen die Stuten am Wochenende wieder um den Henkel-Preis der Diana. Foto: Benefoto

Düsseldorf Auf der Grafenberger Galopprennbahn geht es am kommenden Wochenende für die Jockeys und ihre Stuten um eine halbe Million Euro. Der Gewinn beim Henkel-Preis in Düsseldorf ist im Gegensatz zu den meisten anderen Rennen nicht halbiert worden.

In Deutschland ein Berufsstand, der eher Seltenheitswert hat. In England, wo Pferderennen eine Art Kulturgut ist, ein hoch bezahlter Job mit großem Bekanntheitsgrad. Und der bekannteste Jockey dort ist Frankie Dettori, 49, gebürtiger Italiener, seit Jahrzehnten auf der Insel ansässig. Am Sonntag steigt er im Henkel-Preis der Diana auf der Grafenberger Galopprennbahn in den Sattel. Doch zuschauen werden vor Ort wegen der Corona-Pandemie nur wenige hundert Besucher.

Mit der halben Million Euro Preisgeld ist die „Diana“ eines der höchstdotierten Rennen in Europa, was denn auch Starter aus England, Frankreich und Irland angelockt hat. Dettori, aktuell in den britischen Top-Rennen wieder groß in Form, schwingt sich in den Sattel von Miss Yoda, eine von 16 Starterinnen in dem ausschließlich dreijährigen Stuten vorbehaltenen Rennen. Vereinspräsident Endres wird ihm den Sieg jedoch eher nicht wünschen, schließlich ist er Mitbesitzer der Favoritin Virginia Joy.