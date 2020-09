Sport-Gipfel : NRW-Vereine beraten mit Laschet über Hilfen und Zuschauer

Düsseldorf Bei einem Sport-Gipfel mit Ministerpräsident Armin Laschet und zahlreichen Funktionären soll am Freitag über weitere finanzielle Hilfen und die Ermöglichung von Amateursport vor Zuschauern beraten werden.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet. Die Landesregierung hatte Ende März beschlossen, Sportvereine und -verbände bei den Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen. Die „Soforthilfe Sport“ mit zehn Millionen Euro richtet sich an Sportvereine, die sich in einer existenziellen Notlage befinden. Jetzt soll es weiter gehen.