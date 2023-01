Turnier in Indien Deutschland schlägt Japan zum Auftakt der Hockey-WM

Am Dienstag wartet mit Titelverteidiger und Olympiasieger Belgien der erste dicke Brocken auf die Deutschen. Am Freitag steht gegen den Weltranglistenzehnten Südkorea das abschließende Gruppenspiel an (jeweils 14.30 Uhr MEZ/DAZN). Die einstmals erfolgsverwöhnte DHB-Auswahl peilt nach zehn Jahren ohne internationalen Titel den dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 an.