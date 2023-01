Gislason gibt Update Entwarnung bei Wolff – DHB-Torhüter fehlt nicht lange

Entwarnung beim Matchwinner: Handball-Torhüter Andreas Wolff hat sich beim deutschen WM-Auftaktspiel gegen Katar (31:27) nicht schlimmer verletzt. „Eine Ultraschall-Untersuchung von Mannschaftsarzt Dr. Philip Lübke noch in der Kabine ergab eine leichte Zerrung“, teilte der DHB am Freitagabend mit. Einem Einsatz im Schlüsselspiel am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) gegen Serbien stehe „derzeit nichts entgegen“.