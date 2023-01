Tischtennis Borussia kämpft in Neu-Ulm um den Pokalsieg

Alle Partien des Final Four werden in voller Länge auf den Kanälen von Spontent auf Twitch (www.twitch.tv/spontent) übertragen. Außerdem sind am Sonntag Highlight-Zusammenfassungen in der ZDF Sportreportage (17.10 Uhr), in der ARD Sportschau (19.15 Uhr), in den Nachrichten des SWR und in einer Sondersendung des SR (18.45 Uhr) geplant.