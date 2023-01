Siebte WM-Teilnahme Groetzki steigt zum deutschen WM-Rekordspieler im Handball auf

Nationalspieler Patrick Groetzki ist mit dem Auftaktspiel gegen Katar zum deutschen WM-Rekordteilnehmer aufgestiegen. Der Rechtsaußen von den Rhein-Neckar Löwen absolviert beim Turnier in Polen und Schweden derzeit seine siebte WM-Endrunde und überholte damit 2007-Weltmeister Christian Schwarzer, der an sechs Weltmeisterschaften teilnahm. Neben Groetzki hat nur Silvio Heinevetter sieben Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen.