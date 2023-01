Knorr Spieler der Partie Deutschland feiert Auftaktsieg gegen Katar – Sorgen um Wolff

Das deutsche Team überzeugte vor rund 2500 Zuschauern in Kattowitz aber mit einer starken Mannschaftsleistung. Auch eine Schwächephase nach dem Seitenwechsel brachte das DHB-Team nicht aus dem Konzept, Deutschland baute eine stolze Serie aus und ist seit nun 49 Jahren ohne Auftaktniederlage bei einer Weltmeisterschaft - zitterte am Ende aber um den starken Torhüter Wolff: In der letzten Minute humpelte er aus der Halle, Joel Birlehm musste ihn ersetzen. „Er hat gesagt, dass seine Wade sich zuzieht“, sagte Gislason, „wir haben ihn rausgenommen, damit es keine Zerrung gibt.“