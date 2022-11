Online-Abstimmung : Wählen Sie die Para-Sportlerinnen und Para-Sportler des Jahres 2022

Düsseldorf Die deutschen Para-Athletinnen und -Athleten haben auch in diesem Jahr mit zahlreichen Titeln und Bestleistungen überzeugt und bewegt. Der Deutsche Behindertensportverband kürt nun die Besten des Jahres. Und Sie können mitbestimmen, wer gewinnt.

Ob bei den Winter-Paralympics in Peking , den European Championships in München oder diversen Weltmeisterschaften – für die deutschen Para-Sportlerinnen und -sportler gab es im Jahr 2022 wieder zahlreiche Höhepunkte und Möglichkeiten, Medaillen und Titel zu gewinnen. Dabei haben viele der Athletinnen und Athleten herausragende Leistungen gezeigt.

Nun steht die Wahl der Para-Sportlerinnen und -Sportler des Jahres 2022 an. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) als Organisator der Wahl hat fünf Sportlerinnen, fünf Sportler, drei Teams und drei Nachwuchsathletinnen und -athleten nominiert. Neben einem achtköpfigen Expertengremium, das bereits die Vorauswahl getroffen hat, können auch Fans und andere Interessierte wie schon in den Vorjahren über die Siegerinnen und Sieger der Wahl entscheiden. Seit Mittwoch, 16. November, 8 Uhr, bis Montag, 21. November, 12 Uhr, kann jeder direkt unter www.teamdeutschland-paralympics.de/wahl abstimmen. Begleitet wird die Wahl auch von unserer Redaktion sowie der Sportschau, ZDF-Sport, Tagesspiegel und Sportbuzzer.

„Hinter uns liegt ein Jahr, das uns großartige Momente im paralympischen Sport beschert, aber auch sehr viel abverlangt hat. Die Corona-Pandemie ist seit nunmehr zweieinhalb Jahren ein unerwünschter Begleiter. Wir mussten erleben, wie ein Krieg in Europa ausbrach – einen Tag vor unserem Abflug zu den Winterspielen in Peking. Dennoch hat sich einmal mehr die verbindende Kraft des Sports gezeigt. Der Weltverband hat der friedlichen Welt durch den Ausschluss von Russland und Belarus von den Winter-Paralympics ein wichtiges Zeichen gesendet“, sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Man habe in Peking spannende und teils dramatische Wettkämpfe erlebt und neben zahlreichen Medaillen für Deutschland gemeinsam emotionale Höhepunkte gefeiert. Das Feuer der Paralympischen Bewegung brenne, mittlerweile zum Glück auch wieder vermehrt im Breitensport. Die deutschen Spitzensportlerinnen und -sportler seien wichtige Vorbilder und Mutmacher sowie Wertebotschafter. „Die Auswahl aus den Besten des deutschen Para-Sports ist erneut sehr schwergefallen. Doch wenn ich auf die Namen der Nominierten schaue und mich an ihre Erfolgsmomente erinnere, erfüllt mich das mit Freude und Stolz. Nun hat auch die Öffentlichkeit die Wahl“, sagt Beucher.