„Sport kann Werte in die Gesellschaft transportieren“ Gladbacher Mats Grambusch trägt bei Hockey-WM die Regenbogenbinde

Erstmalig tragen wird Mats Grambusch die besondere Kapitänsbinde, wenn die deutsche Mannschaft am Samstag um 14.30 Uhr (MEZ) gegen Japan in das Turnier startet. Anschließend steht am Dienstag, 17. Januar, das möglicherweise schon vorentscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Belgien an (14.30 Uhr MEZ). In der letzten Partie der Vorrunde geht es für Deutschland am kommenden Freitag, 20. Januar (14.30 Uhr), noch gegen Außenseiter Südkorea. Übertragen werden die Spiele vom Streamingdienst DAZN.