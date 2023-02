Nach Meisterschaftsgewinn Freudentränen beim Düsseldorfer HC

Das Fundament, damit der alte auch der neue Deutsche Meister ist, legte die qualitative Breite des Kaders. Und dennoch tanzte am Wochenende eine DHC-Akteurin allen voran: Selin Oruz war von der Mannschaft mit einer Krone kurzerhand in den Adelsstand versetzt worden. Die Spielführerin feierte aber nicht nur ihren 26. Geburtstag, sie war auch Königin des Turniers. Die Organisatoren zeichneten die Nationalspielerin als beste Spielerin der Endrunde aus. Es dürfte keinen Quadratmeter auf dem Spielfeld gegeben haben, den die laufstarke Spielmacherin nicht beackert hätte. „Der Titelgewinn freut mich auch für unseren Klub, dem man etwas zurückgeben kann“, reichte Oruz das Zepter weiter. Daher war es für das Geburtagskind auch keine Frage, am Sonntagabend zur Meisterfeier mit ins DHC-Klubhaus nach Oberkassel zu fahren. Am Montag trat sie in aller Frühe die Rückfahrt nach Frankfurt an, von wo es gemeinsam mit Sarah Strauss, Maike Schaunig, Lisa Nolte und Torhüterin Nathalie Kubalski zur Länderspielreise nach Sydney ging.