Hockey-Bundesliga West HTC SW Neuss bekommt die Höhenluft nicht

Ein aus Sicht des gestürzten Spitzenreiters betrübliches Ergebnis, das für den natürlich enttäuschten Busse aber in Ordnung ging, „denn Mülheim hatte schon die besseren Chancen.“ Er vermutete, „dass sich die Mannschaft nach dem tollen Start selbst zu viel Druck gemacht hat, auch wenn das Mülheim-Spiel natürlich eine deutliche Steigerung gegenüber der Leistung in Köln gewesen ist.“ Weil aber der Klassenverbleib angesichts des weiterhin komfortablen Zehn-Punkte-Polsters auf das Schlusslicht BW Köln nur noch theoretisch in Gefahr geraten kann, geht sein Blick vor den beiden ersten Partien nach der Weihnachtspause gegen RW Köln am 6. Januar und beim Düsseldorfer HC am Tag darauf trotzdem noch Richtung Play-offs. „Es sind doch nur drei Punkte, dann gewinnen wir ab jetzt eben alle Spiele“, kündigt er schmunzelnd an.