4:1-Sieg im Finale Düsseldorfer Hockey-Damen sind erneut deutscher Hallen-Meister

Während der Titelverteidiger auf seine fünf Nationalspielerinnen zählen konnte, sind die sieben Alster-Auswahlspielerinnen bereits mit der DHB-Auswahl in Sydney. Nationalspielerin Oruz fährt nun mit ihrem Team zurück ins Düsseldorfer Clubhaus, um den vierten Hallen-Titel zu feiern. Direkt am Montagmorgen geht es dann mit dem Zug wieder nach Frankfurt, um von dort nach Australien aufzubrechen. „Als Kapitän muss man so was einfach machen“, sagte die 26-Jährige, für die eine weitere Übernachtung in Frankfurt keine Option war.