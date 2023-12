Deutlicher Sieg gegen Bonn GHTC geht mit Aufstiegstraum in die Winterpause

Die Hausherren zeigten von Beginn an viel Willen, setzten die Bonner früh unter Druck und gingen bereits im ersten Viertel mit 4:0 in Führung. Jan Krauß erzielte das 1:0, ehe Niklas Braun erst per Siebenmeter und dann auch aus dem Feld heraus erfolgreich war und auf 3:0 erhöhte. Den wohl sehenswertesten Treffer des Tages erzielte der von einer Verletzung zurückgekehrte Tobias Braun, der den Ball von der Grundlinie mit der Rückhand unter die Latte zimmerte.