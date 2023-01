Grambusch-Brüder siegen bei Hockey-WM Mönchengladbach hat zwei neue Weltmeister

Glückwünsche gab es unter anderem von Olaf Scholz. „Das war eine beeindruckende Leistung“, teilte der Bundeskanzler auf Twitter mit und gratulierte der Hockeynationalmannschaft der Herren zum Gewinn des WM-Titels in Indien. Politisch ein paar Dimensionen kleiner, aber ebenso wohlwollend kommentierte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs den deutschen Erfolg auf Instagram. Während Scholz in Berlin mit Hockey allerdings kaum Berührungspunkte haben dürfte, sitzt Heinrichs quasi mittendrin in einem der Hockeyzentren des Landes: Der Sitz des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), das größte Hockeystadion Europas sowie Ausrichter der Europameisterschaft 2023 – all das vereint Mönchengladbach. Und seit Sonntag hat die Stadt zwei Weltmeister in diesem Sport: die Brüder Mats und Tom Grambusch. Als Kapitän stemmte Mats Grambusch vor den Augen der Weltpresse gar den WM-Pokal in die Höhe – der erste deutsche WM-Titel seit 17 Jahre. „Wir sind alle baff und leer, aber auch unglaublich glücklich. Für jeden ist der WM-Titel ein Schmuckstück“, sagte Mats Grambusch bei der „Sportschau“.