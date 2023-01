Feier in Köln Fans und Familien bereiten Hockey-Weltmeistern emotionalen Empfang

„Einige haben so lange auf diesen Erfolg gewartet und sind so oft gestürzt“, sagte Henning: „Jetzt sind wir an der Spitze.“ Zuletzt hatte sich das DHB-Team 2013 bei der EM einen internationalen Titel gesichert. Nach dem Olympiasieg 2012 gab es in Rio Bronze, in Tokio musste sich Deutschland mit dem vierten Platz zufriedengeben.