Austragungsort für nächste European Championships gesucht

Berlin Die European Championships sind vorbei, die Leichtathleten haben Berlin verlassen. Auch in Glasgow sind die Sportveranstaltungen vorbei. Aber wer wird in vier Jahren Gastgeber der Wettkämpfe? Mehrere deutsche Städte haben Interesse.

Nach dem Erfolg der ersten European Championships gibt es auch in Deutschland großes Interesse an der Austragung der Meisterschaften. Neben den Millionenstädten Berlin und Hamburg kann sich auch die Metropolregion Nordrhein-Westfalen vorstellen, Gastgeber für die gemeinsamen Europameisterschaften zu werden.

In diesem Jahr richtete Berlin die Wettkämpfe gemeinsam mit Glasgow aus. Der EM-Organisationschef und ehemalige Leichtathletik-Verbandspräsident Clemens Prokop sprach sich dafür aus, sich bei der geplanten Neuauflage im Jahr 2022 auf einen Standort zu beschränken. „Ich glaube, in einer Stadt wird die Faszination noch größer“, sagte Prokop den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). „Mein Plädoyer ist, in eine Stadt zu gehen. Nach Berlin.“