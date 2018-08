Olympia 2032 in NRW: Mronz sieht Rückenwind durch Erfolg der European Championships

Eine mögliche Olympiabewerbung 2032 in NRW setzt vor allem auf vorhandene Infrastruktur. Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Durch die Begeisterung der Zuschauer und den Erfolg der TV-Quoten bei der Premiere der European Championships sieht sich die Rhein Ruhr City 2032-Initiative bestätigt in ihrem Bemühen um eine Olympia-Bewerbung von NRW.

Im Erfolg der European Championships sieht Sportmanager Michael Mronz Rückenwind für eine mögliche Bewerbung Nordrhein-Westfalens für Olympische und Paralympische Spiele 2032. „Die European Championships haben eindrucksvoll gezeigt, dass die Menschen Spaß an Sportgroßereignissen haben. Daher begrüße ich den Gedanken der Bundesregierung, eine Gesamtstrategie für Sportgroßveranstaltungen in Deutschland zu entwickeln“, sagte der Gründer der Rhein Ruhr City 2032-Initiative unserer Redaktion.

Es gehe um die Frage, wo es Sinn macht, Veranstaltungsformate wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften oder European Championships durchzuführen, ohne in Gigantismus zu verfallen, sagte Mronz. „Das Konzept der Rhein Ruhr City 2032 basiert daher auf über 80 Prozent bereits vorhandener Sportstätten.“ In Glasgow und Edinburgh wie in Berlin war existierende Infrastruktur für die Wettkämpfe genutzt worden.