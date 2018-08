Beachvolleyball will zu European Championships

Anders Berntsen Mol (l.) aus Norwegen bei der Beachvolleyball-World-Tour in Wien in Aktion gegen Grzegorz Fijalek aus Polen. Foto: dpa/Ronald Zak

Hamburg Die European Championships mit Europameisterschaften in sieben Sportarten waren ein Erfolg. Bei einer Wiederholung des Events könnte es um eine Ballsportart ergänzt werden.

Für Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote sind die European Championships eine „faszinierende Veranstaltung“. Sportarten, die sonst nur bei Olympia im Blickpunkt stehen, würden in den Fokus rücken. Grote will sich mit einer Bewerbung Hamburgs für die Neuauflage des neuen Veranstaltungsformats beschäftigen. „Wir tun gut daran, uns mit dem Format auseinanderzusetzen“, sagte er am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Welttour-Finale in Hamburg.