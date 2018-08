European Championships 2018 - live: Veranstalter der European Championships warnt vor zu vielen Sportarten

Fußball-Supercup liegt bei TV-Quoten knapp vor Leichtathletik-EM



5,44 Millionen Zuschauer sahen den 5:0-Sieg der Bayern im Supercup gegen Eintracht Frankfurt auf dem ZDF. Damit hat der Fußball den letzten Tag der Leichtathletik-EM in Berlin knapp geschlagen. 5,16 Millionen Zuschauer sahen den Gold-Lauf von Gesa Felicitas Krause über die 3000 Meter Hürden und die Staffel-Finals in der ARD. Das waren 18 Prozent Marktanteil. Ein Prozentpunkt weniger als der Anteil des Supercups. Beide Sportereignisse liefen parallel.

Trotz der starken Konkurrenz durch den Supercup war dies für die European Championships in Glasgow und Berlin die beste Einschaltquote der Wettbewerbe. Die zuvor beste Quote hatte Zehnkämpfer Arthur Abele bei seinem überraschenden Titelgewinn am Mittwochabend mit 4,72 Millionen verzeichnet.

Bei der Silbermedaille der Synchronspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel vom 3-m-Brett sahen am Nachmittag 1,88 Millionen (15,2 Prozent) zu, die Turn-Entscheidungen verfolgten 2,09 Millionen (14,5 Prozent) Zuschauer. (Quelle: SID)