Straftaten im Internet : Soziale Netzwerke sollen Identitäten prüfen

Berlin Niedersachsens Innenminister will so schneller gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen. Kritiker warnen vor einer Aushöhlung des Datenschutzes.

Soziale Netzwerke, Messengerdienste und Online-Spieleplattformen sollen künftig die Identitäten ihrer Nutzer speichern. Begehen diese Straftaten, sollen die Anbieter die Daten an die Behörden herausgeben. Das fordert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) und will dazu an diesem Freitag einen Gesetzentwurf im Bundesrat einbringen. „Es kann nicht sein, dass Menschen sich im Netz hinter Fantasienamen verbergen und Straftaten begehen können, ohne dabei ein großes Risiko einzugehen, bestraft zu werden“, sagte Pistorius.