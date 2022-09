Macht und Ohnmacht : Die Vereinten Nationen - die blockierte Weltorganisation

Eröffnete die Generalversammlung der Vereinten Nationen: UN-Generalsekretär Antonio Guterres Foto: AP/Seth Wenig

Meinung New York Die Vereinten Nationen sollen über die globale Friedensordnung wachen und Krisen eindämmen. Doch der Weltsicherheitsrat ist seit langem blockiert, seine überfällige Reform scheitert an den Beharrungskräften seiner Vetomächte. Mit dem Krieg in der Ukraine durch die Atom- und Vetomacht Russland ist sein Umbau nochmals unwahrscheinlicher geworden.