Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre : Von der Leyen räumt Fehler ein

Ex-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat zur Berateraffäre ausgesagt. Persönliche Vorwürfe macht sie sich nicht Stattdessen lobt sie ein weiteres Mal ihre frühere Staatssekretärin, die vom Beratungsunternehmen McKinsey ins Ministerium gekommen war.

Dabei sind die Anwürfe kein Pappenstiel, sie sind einer der wenigen Makel in von der Leyens bisheriger Karriere. Es geht um den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Um unlautere Auftragsvergaben in Millionenhöhe an frühere Kollegen der damaligen Staatssekretärin Katrin Suder, die von der Leyen vom Beratungsunternehmen McKinsey geholt hatte. Was wusste die Ministerin davon, dass Wegbegleiter Suders in ihrem Ressort ein- und ausgingen, den Vorwürfen zufolge sogar Einfluss auf die Auftragsvergabe nehmen konnten? Und warum setzte die Ministerin überhaupt so stark auf externen Sachverstand, statt den riesigen Beamtenapparat des Verteidigungsministeriums zu nutzen?