Tweet über Wahlplakat : Jan Delay macht sich über SPD-Politiker lustig – später muss er sich entschuldigen

Hamburg Der Rapper Jan Delay wollte auf Twitter besonders witzig sein und kommentierte das Wahlplakat eines Hamburger Politikers. Die Aktion ging komplett nach hinten los - Delay musste sich entschuldigen.

Der Popsänger und Rapper Jan Delay (43) hat mit einem despektierlichen Tweet zum Wahlplakat eines Hamburger SPD-Abgeordneten für Unmut gesorgt. Das Bild des 44 Jahre alten Matthias Czech hatte Delay so kommentiert: „wenn du bei der foto-session leise und unbemerkt einen fahren lassen wolltest, aber leider bissel land mitkam..“ Der Beitrag wurde zahlreich retweetet, unter anderem vom TV-Satiriker Jan Böhmermann.

Was Delay offenbar nicht wusste: Czech ist seit einem Schlaganfall im Mai 2015 schwerbehindert. Nachdem andere Twitter-Nutzer, die das nicht lustig fanden, ihn auf das Schicksal Czechs hingewiesen hatten, löschte Delay den Tweet und entschuldigte sich.

mir wurde gerade mitgeteilt, dass der spd politiker vom plakat welches ich gerad gepostet hab, vor 3 jahren einen schlaganfall hatte und sich gerad wieder in die politik zurück kämpft. fuck! 😣 wusste ich nicht! riesengroßes SORRY!! 🙈🙏 tweet gelöscht!! viel erfolg!! 💚

„mir wurde gerade mitgeteilt, dass der spd politiker vom plakat welches ich gerad gepostet hab, vor 3 jahren einen schlaganfall hatte und sich gerad wieder in die politik zurück kämpft. fuck! wusste ich nicht! riesengroßes SORRY!! tweet gelöscht!! viel erfolg!!“ Auch Böhmermann streute Asche auf sein Haupt: „sorry für den retweet das wusste ich nicht“.

„Jan Delay weiß selbst am besten, dass sein Kommentar daneben war“, sagte Czech am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Ich bin froh über seine schnelle Entschuldigung.“ Sein persönliches Schicksal sei dabei aber zweitrangig. „Persönliche Angriffe, die Personen herabsetzen, sind völlig daneben und verbieten sich immer und überall.“