Spendenaktion für Australien : Zehnjährige macht Klimmzüge für Koalas

Luna Schulte an ihrer Klimmzugstange. Sie sammelt Spenden für Tiere in Australien. Foto: Oliver Schulte

Übersee Seit Monaten kämpft Australien gegen Waldbrände, die den Lebensraum von Millionen Tieren zerstören. Die zehnjährige Luna Schulte möchte den Tieren helfen und hat deswegen eine Spendenaktion ins Leben gerufen – und macht dafür jetzt jeden Tag Klimmzüge.

Rund 1800 Euro sind bei der Spendenaktion von Luna Schulte innerhalb von zwei Wochen bereits zusammengekommen. Damit soll den Tieren in Australien geholfen werden, die durch die Waldbrände ihren Lebensraum verloren. „Mein Papa hat mir Berichte im Internet gezeigt, über das, was in Australien los ist. Ich habe dann direkt überlegt, etwas zu tun“, sagt Luna.

Eigentlich wollte Luna einfach nur ihr Taschengeld spenden. Da das aber – wie bei den meisten Zehnjährigen – eher begrenzt ist, rief ihr Vater Oliver Schulte in ihrem Namen eine Spendenaktion auf Facebook aus. „Luna fordert euch alle heraus!“, schreibt ihr Vater auf der Seite der Aktion. Wer mitmachen will, soll ein Video schicken, wie er Klimmzüge macht. Wenn der Herausforderer mehr Klimazüge als die Zehnjährige schafft, spendet sie einen Euro von ihrem Taschengeld. Wenn sie aber mehr schafft, muss der Herausforderer mindestens zehn Euro spenden.

Dass sie sich für die notleidenden Tiere auf einem Kontinent einsetzen will, der so weit weg ist, war für Luna selbstverständlich. „Ich habe ja gesehen, wie schlecht es ihnen geht und ich weiß, dass sie das Geld besser gebrauchen können als ich.“ Ihr Vater vermutet, dass auch ihr Haustier zu ihrer Spendenbereitschaft beigetragen hat. Jack ist eine kleine Echse, die aus Australien kommt. Auch Reptilien wie er sind von den Flammen bedroht.

Das Geld, das bei der Aktion gespendet wird, geht direkt an die Hilfsorganisation Wires, die sich um den Schutz und die Pflege der australischen Tier- und Pflanzenwelt kümmert. Derzeit benötigt die Organisation vor allem Geldspenden, um Futter für die Tiere kaufen zu können, die sie vor den Flammen gerettet hat, wie Oliver Schulte erzählt. Er hat sich über Wires informiert und ist sich sicher, dass das Geld dort gut aufgehoben ist. „Die Organisation sagt auch ausdrücklich, dass sie Geld brauchen und keine Sachspenden. Momentan ist die Spendenbereitschaft hoch, aber das Problem entsteht später, wenn der Sommer in Australien vorbei ist“, erklärt er.

Für Luna war schnell klar, dass sie auch andere Menschen zum Spenden animieren möchte. „Dann habe ich überlegt, was ich gut kann.“ Und Klimmzüge kann sie wirklich gut. Bis zu 18 Wiederholungen schaffe seine Tochter, wie Oliver Schulte stolz sagt. Sogar einarmige Klimmzüge sind für die Zehnjährige kein Problem, wie sie in einigen Antwortvideos auf der Seite der Spendenaktion beweist.

„Wir fanden das erstmal eine ganz lustige Idee“, erzählt Vater Oliver, der gebürtig aus NRW stammt. „Und innerhalb von einer Woche ging das dann ein bisschen viral. Luna verbringt ihre Zeit gerade eigentlich nur noch mit Klimmzügen.“ Und das freiwillig. Die Schülerin macht auch sonst sehr viel Sport und ihre Armmuskeln sind durchs Klettern, Turnen und den Kampfsport Krav Maga gut trainiert.

Keine leichte Aufgabe für ihre Herausforderer also. Das hält die Leute jedoch nicht davon ab, zu spenden – ob mit Klimmzügen oder ohne. „Die meisten Leute machen gar keine Klimmzüge. Die spenden einfach, weil sie die Aktion cool finden“, erzählt Oliver Schulte. Und die, die ein Video schicken, würden oft direkt spenden, ohne das Ende der Challenge abzuwarten. „Das höchste, was bislang einer geschafft hat, waren zwölf Klimmzüge.“ Eine Antwort soll aber jeder bekommen – mit einem Video, in dem Luna immer mindestens einen Klimmzug macht, je nachdem ob ihre „Herausforderer“ sich der Challenge gestellt haben oder nicht.

Die Familie von Luna macht in ihrem Umfeld Werbung für die Aktion, in Lunas Schule wurde per Durchsage zu Spenden aufgerufen und mit einem Kuchenverkauf der fünften Klasse wurde weiteres Geld gesammelt. Manche Teilnehmer der Aktion sind besonders spendabel: Die höchste Spende, die bei auf der Seite der Aktion bislang einging, betrug 400 Euro. „Die hat uns zu Tränen gerührt“, erzählt Lunas Vater. Die Spende sei anonym eingegangen, geantwortet hat die Zehnjährige mit einem Video, in dem sie so viele Klimmzüge macht, wie sie kann.

„Die Leute spenden eher bei so einer Aktion, als die Wires-Seite selbst aufzurufen. Das ist eigentlich ein bisschen traurig“, sagt Oliver Schulte. Luna freut sich, dass ihre Aktion so gut ankommt. „Ich bin total überwältigt. Ich hätte nicht mal gedacht, dass wir überhaupt 100 Euro schaffen.“

Auch an diesem Tag hat Luna sich vorgenommen, noch einige Klimmzüge zu machen. Fünf Spendeneingänge sind bislang noch unkommentiert, auf jeden möchte sie mit einem eigenen Video antworten. Wie viel Kraft hat sie nach zwei Wochen Klimmzügen überhaupt noch in den Armen? „Nicht mehr viel Kraft“, gibt die Zehnjährige lachend zu. Weitermachen will sie trotzdem: „So lange wie die Feuer noch da brennen und die Tiere Hilfe brauchen.“