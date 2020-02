Schwimmbad, Tennis- und Golfplatz : Jeff Bezos kauft Villa für 165 Millionen Dollar

San Francisco Der reichste Mensch der Welt gönnt sich das teuerste Anwesen der Welt: Amazon-Chef Jeff Bezos kauft für 165 Millionen Dollar ein Luxus-Anwesen in Beverly Hills. Erbaut wurde es von einer echten Hollywood-Größe.

Amazon-Chef und Multi-Milliardär Jeff Bezos hat sich einem Zeitungsbericht zufolge für satte 165 Millionen Dollar (152 Millionen Euro) ein Luxus-Anwesen in Beverly Hills geleistet. Das sei die höchste bisher gezahlte Summe für ein Anwesen in der bei Hollywoodstars beliebten Gegend nahe Los Angeles, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch.