Auch das noch! : Der Wendler und Laura Müller bekommen ihre eigene TV-Show

Düsseldorf Sie sind bisher das Paar des Jahres: Michael Wendler und Laura Müller. Nun werden sie hautnah im echten Leben gezeigt. In einer Doku-Soap bei TVNOW und RTL.

2020 ist bisher das Jahr des Wendlers und seiner Freundin Laura Müller. Die beiden sind in den Schlagzeilen: mit Instagram-Videos, mit Playboy-Bildern und der bevorstehenden Teilnahme von Laura Müller bei „Let’s Dance“ (Start am 21. Februar).

Ende Februar dürfte es für die beiden wohl zur großen Krönung kommen. Denn Laura und Wendler bekommen eine eigene Show auf RTL. Die Doku-Soap „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ wird ab dem 21. Februar zunächst auf dem Streamingportal TVNOW ausgestrahlt. Auch im Hauptprogramm von RTL soll die Doku über das Liebespaar, das gemeinsam mit Wendler-Tochter Adeline in Florida lebt, gesendet werden. Am 29. Februar zeigt der Kölner Sender die Soap um 0.30 Uhr – direkt nach dem „Nachtjournal“.