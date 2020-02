Nach Folge zwei im TV : Verrät dieses Foto die Finalistinnen von „Germany’s Next Topmodel“?

Model-Mama Heidi Klum auf der „amf-AR“-Gala in New York. Im Hintergrund die beiden GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara. Foto: AFP/Theo Wargo

Düsseldorf Die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft gerade erst im Fernsehen, doch schon jetzt könnte klar sein, wer am Ende im Finale stehen wird. Dafür sorgte Model-Mama Heidi Klum selbst.

Am Donnerstagabend gab es die zweite Folge der aktuellen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) bei ProSieben. Die Dreharbeiten hingegen laufen schon seit September. Erst wurde in München gedreht, dann ging es für 28 Kandidatinnen weiter nach Costa Rica. Schon jetzt könnte klar sein, welche von ihnen am Ende als Siegerin aus der 15. Staffel hervorgeht.

Foto: dpa/Richard Hübner Infos Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2020.

Denn am Mittwochabend besuchte Model-Mama Heidi Klum die „amfAR-Gala“ in New York – und brachte zwei ihrer Kandidatinnen mit: Wienerin Tamara und Jacky aus Rheingau-Taunus. Die Gala der Stiftung für Aids-Forschung ist der inoffizielle Start der New York Fashion Week und eine DER Veranstaltungen in der Modewelt. Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, bringt Heidi Klum zu dieser Gelegenheit immer nur ihre Top-Favoritinnen mit nach New York, um dort gemeinsam mit ihnen zu posieren.

Ein kurzer Rückblick: In den Jahren 2012, 2013, 2016 und 2018 nahm Heidi Klum immer die spätere Siegerin mit zur Gala. Oft waren es sogar die Erst- und Zweitplatzierten der Show, die mit nach New York durften – so etwa 2016 als Kim Hnizdo und Elena Carriere dort mit Klum auftauchten. In der bislang letzten Staffel 2019 brachte Klum Vanessa und Cäcilia mit zur Gala. Vanessa stieg vor dem Finale aus, Cäcilia wurde Dritte.

Das zeigt: Jacky und Tamara haben große Chancen, es bei GNTM sehr weit zu bringen – vielleicht sogar bis zum Finalsieg.

(kron)