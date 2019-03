Trübere Aussichten: Scholz spart ohne neue Schulden

Berlin Der Bundeshaushalt wird weniger stark wachsen, zwei Ministerien sind kritisch.

So soll Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im kommenden Jahr ihre Ausgaben zwar auf 1,37 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigern dürfen. In der mittelfristigen Finanzplanung, die das Ressort von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Montag ebenfalls präsentierte, sind bis 2023 aber nur noch 1,25 Prozent vorgesehen. „Wir fahren auf Sicht“, hieß es dazu aus Ministeriumskreisen. Das dürfte noch Konflikte in der Koalition auslösen, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eigentlich zugesagt hatte, die Ausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent zu schrauben. Die Nato-Partner, allen voran die USA, wünschen sich sogar einen Beitrag von zwei Prozent. Darüber hatte es zuletzt aber Differenzen zwischen der Union und der SPD gegeben.