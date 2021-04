G20-Beratungen der Finanzminister : Finanzminister Scholz: Globale Mindeststeuer für Konzerne kommt im Juli

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist optimistisch, dass die führenden Industrienationen im Sommer die Einführung einer globalen Mindeststeuer für multinationale Konzerne beschließen. Private und öffentliche Gläubiger sollen den ärmsten Ländern die Schulden erlassen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist optimistisch, dass die führenden Industrienationen im Sommer die Einführung einer globalen Mindeststeuer für multinationale Konzerne beschließen. „Ich bin so zuversichtlich wie schon lange nicht mehr“, sagte Scholz am Donnerstag nach Beratungen der Finanzminister der 20 führenden Wirtschaftsnationen (G20) am Rande der Online-Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden habe eine „deutliche Ansage“ gemacht, dass sie einen Steuer-Wettbewerb der Länder nicht mehr hinnehmen wolle. Dies bewertete Scholz als ein „Zeichen“, dass sich die Länder in Kürze auf die Mindestbesteuerung einigen werden. Auch China werde dabei mitmachen, so Scholz.