Bundeshaushalt 2020: Regierung will eine Milliarde Euro mehr pro Jahr ins Schienennetz stecken

Regierung will eine Milliarde Euro mehr pro Jahr ins Schienennetz stecken

Berlin Gute Nachrichten für die Schiene: Ab 2020 soll pro Jahr eine zusätzliche Milliarde in Reparatur und Ausbau fließen. Das geht allerdings zulasten des Straßenbaus.

Für Reparatur- und Ausbauarbeiten am Schienennetz in Deutschland gibt es einem Bericht der "Welt" zufolge deutlich mehr Geld. Die große Koalition habe sich im Rahmen der Verhandlungen über den Bundeshaushalt darauf geeinigt, dass der Bund ab dem Jahr 2020 jährlich eine Milliarde Euro zusätzlich für den Erhalt und Ausbau der Schienenwege zur Verfügung stellen wird, berichtete die Zeitung am Montag unter Berufung auf Regierungskreise.