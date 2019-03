Meinung: Kosten für Flüchtlinge: Der Bund bricht seine Versprechen

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) legt sich in der Frage der Kosten für die Integration mit den Ländern an. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Finanzminister Olaf Scholz (SPD) droht ein heftiger Streit mit den Ländern um die Finanzierung der Kosten der Integration. Die Forderungen der Länder sind immens, während Scholz weniger rausrücken will, als benötigt wird.

Der nächste große Streit um die Flüchtlingspolitik ist also in Sicht. Gewinner wird es wieder keine geben. Die Rechtspopulisten werden die Lage nutzen, die hohen Kosten anzuprangern. Wenn aber für die Integration nicht genug aufgewendet wird, drohen Missstände, deren finanziellen und gesellschaftspolitischen Folgen noch sehr viel weitreichender sind.

Bund und Ländern ist es in den vergangenen zwei Jahren gelungen, den Kurs in der Flüchtlingspolitik so zu steuern, dass Integrationswillige unterstützt und Integrationsverweigerer bestraft werden. Auf diesem Weg muss die Politik in Deutschland bleiben. Nur das Prinzip des konsequenten Förderns und Forderns schafft auch Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Am Geld darf dieses Grundprinzip nicht scheitern.