EU-Preis für Henriette Reker : „Vielfalt gehört zur DNA von Köln“

Brüssel Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz fiel 2019 einem Messerattentat zum Opfer. Kölns OB Henriette Reker rang 2015 nach einem Messerattentat mit dem Tod. Nun ehrte der Ausschuss der Regionen Europas Rekers Engagement mit dem erstmals verliehenen Pawel-Adamowicz-Preis und machte die Gefährdung von Kommunalpolitikern zum EU-Thema.

Bürgermeister seien die „Matrix für die Demokratie“, unterstrich Magdalena Adamowicz, polnische Europaabgeordnete und Witwe des ermordeten Danziger Bürgermeisters Pawel Adamowicz am Donnerstag in Brüssel, als ein nach ihrem verstorbenen Mann benannter Preis erstmals verliehen wurde: an Henriette Reker, der Oberbürgermeisterin von Köln. Und zwar „für ihre enorme Arbeit zur Stärkung von Toleranz, Inklusivität, Integration und Nicht-Diskriminierung von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund in ihrer Stadt“, wie Jury-Vorsitzender und NRW-Europa-Staatssekretär Mark Speich zur Begründung sagte. Noch kürzer drückte es die Preisträgerin selbst aus: „Die Vielfalt gehört zur DNA von Köln.“