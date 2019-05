Erste Prognosen um 18 Uhr : Europawahl in Deutschland hat begonnen

Die Wahl hat nun offiziell begonnen. Gewählt wird an diesem Sonntag übrigens nicht nur das Europaparlament. In Bremen geht es auch um die Neubesetzung der Bürgerschaft. Hier könnte die SPD nach jahrzehntelanger Dominanz die Macht verlieren. Außerdem finden in neun Bundesländern auch Kommunalwahlen statt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist die Wahl der Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage oder Bürgermeister zugleich ein wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen. Die AfD kann deutliche Zugewinne erwarten. Gewählt wird auf kommunaler Ebene auch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und im Saarland.



Übrigens: Auch in Nordrhein-Westfalen wird mehr entschieden als nur die Europawahl. Am späten Abend wird in Wuppertal das Ergebnis einer Bürgerbefragung bekannt gegeben. Es geht um das 82-Millionen-Euro teure Bauprojekt einer Seilbahn vom Hauptbahnhof zur Universität. Das Resultat der Befragung ist nicht bindend, doch haben die Lokalpolitiker erklärt, sie wollten das Ergebnis respektieren.