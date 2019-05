Fragen und Antworten zur Europawahl 2019 : Wieso? Wann? Wer? - Alle Fakten und Daten zur EU-Wahl

Am 26. Mai 2019 sind Europawahlen. Die Deutschen wählen 96 von insgesamt 705 Abgeordneten im EU-Parlament. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Wann findet die nächste Europawahl 2019 statt?

Vom 23. bis 26. Mai 2019 wird in Europa zum neunten Mal das Europäische Parlament gewählt. Die Bundesregierung hat als Wahltermin für die Europawahl in Deutschland den Sonntag, 26. Mai 2019, bestimmt.

Wann war die letzte Europawahl 2014?

Am 25. Mai 2014 wurde zum achten und bislang letzten Mal in Deutschland das EU-Parlament gewählt.

Wie wurde bei der Europawahl 2014 gewählt?

Wie viele Stimmen bei der Europawahl 2019 hat jeder Wähler?

Wer wird bei der Europawahl 2019 gewählt?

Wer darf bei der Europawahl 2019 wählen?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen und alle Staatsangehörigen aus den übrigen EU-Mitgliedstaaten, die in Deutschland eine Wohnung haben oder sich gewöhnlich aufhalten. Außerdem müssen Wahlberechtigte mindestens 18 Jahre alt sein, länger als 3 Monate in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU leben und im Wählerverzeichnis Ihrer Heimatgemeinde eingetragen sein.

Wer darf bei der Europawahl 2019 kandidieren?

Wer sind die Spitzenkandidaten der Parteien zur Europawahl 2019?

Jaein. Bis eine Woche vor der Wahl bot die Bundeszentrale für politische Bildung wieder den Wahl-O-Mat an. Dann gab ein Kölner Gericht der Partei „Volt“ recht, die gegen die Benutzereinstellungen geklagt hatte. Seither ist der Wahl-O-Mat nicht mehr aufrufbar. Als Alternative bietet sich der „ WahlSwiper “ an, der unter anderem von der Universität Freiburg mitentwickelt wurde.

Wie viele Parteien stehen Europawahl 2019 zur Wahl?

Was sagen die Umfragen und Prognosen zur Europawahl 2019?

Welche Fraktionen gibt es im EU-Parlament?

Insgesamt gibt es acht Fraktionen und eine fraktionslose Gruppe. Größte Fraktion ist die EVP (216), zu ihr gehören die Abgeordneten der CDU/CSU. Die S&D bildet sich aus 185 Politikern, dazu gehören die SPD-Vertreter. Die EKR ist mit 77 Sitzen die drittgrößte Fraktion, aus Deutschland gibt es hier sechs Politiker die der Partei von Bernd Lucke (LKR) angehören. Vier FDP-Abgeordnete sind in der ALDE-Fraktion (69 Sitze) versammelt, 13 Grünen-Parlamentarier gehören der 52-köpfigen EFA an. Die acht deutschen Linken sind in der GUE-NGL-Fraktion (52 Sitze), die AfD ist mit einem Abgeordneten in der EFDD vertreten. In der ENF (36) ist ein Abgeordneter der Frauke Petry-Partei „Die Blauen“ organisiert. Zwei deutsche Politiker (von NPD und PARTEI) sind fraktionslos.