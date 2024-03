Bundeswahlausschuss in Berlin 35 Parteien zur Europawahl zugelassen – auch das BSW und die „Letzte Generation“

Insgesamt 35 Parteien und politische Vereinigungen sind durch den Bundeswahlausschuss zur Europawahl am 9. Juni zugelassen worden. Das wurde am Karfreitag in öffentlicher Sitzung in Berlin entschieden. Mit dabei sind auch das neu gegründete „Bündnis Sahra Wagenknecht“, kurz BSW, und die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. Beide treten zum ersten Mal an, ihr Abschneiden wird mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.