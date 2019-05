Gaston Thorn (Luxemburg, 1981-85) kämpfte engagiert für die weitere Integration Europas, konnte sich aber gegen nationale Egoismen nicht durchsetzen. Das Projekt Europa steckte in einer Krise. Thorn war der erste von nun mehr drei Luxemburgern in dieser Position. Während des zweiten Weltkriegs war er mehrere Monate lang KZ-Häftling, später war er u.a. Präsident der UN-Generalversammlung. 2007 starb er in seinem Heimatland.