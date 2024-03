EU-Wahlprogramm von CDU und CSU Bargeld, Verbrenner und sichere Drittstaaten

Gefragt wird also nach Schwarz-Grün, weil Söder ja dagegen ist und Merz mit der Option nach der Bundestagswahl 2025 neu liebäugelt. Merz rudert etwas zurück: Wenn er sich die Partei heute anschaue, falle ihm die Vorstellung schwer, „mit diesen Grünen in eine Regierung einzutreten“. Söder hört die Signale wohl. Und wenn beide schon mal zusammen auf dem Podium stehen, wird selbstverständlich auch die K-Frage gestellt. Merz betont wie immer, die Entscheidung falle im Spätsommer 2024. Söder witzelt: „Wir haben die K-Frage doch jetzt gelöst: Ursula von der Leyen soll wieder Kommissionspräsidentin werden.“ Er sagt aber auch: Die Europawahl sei „eine nationale Test- und Richtungswahl“. Was womöglich genauso für die Beantwortung der K-Frage gilt. Mit diesem Programm will die Union den Urnengang nun bestehen – die wichtigsten Inhalte im Überblick.