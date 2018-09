Union und SPD stehen zusammen nur noch bei 46 Prozent

Mieser Trend in den Umfragen: Vizekanzler Scholz, Kanzlerin Merkel. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Duisburg Die SPD sinkt in einer aktuellen Umfrage deutlich unter die 20-Prozent-Marke. Aber auch für die Union geht es weiter abwärts.

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für "Bild am Sonntag" erhebt, büßen CDU/CSU einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche ein und kommen auf nur 29 Prozent. Noch härter trifft es die Sozialdemokraten: Die SPD verliert zwei Punkte und sinkt auf 17 Prozent. Zusammen sind das nur noch 46 Prozent für die Parteien der Großen Koalition - so wenig wie nie zuvor in der Geschichte des Sonntagstrends.