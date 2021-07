Neue Umfrage : Laschet verliert in der Flutkatastrophe an Ansehen

Laschet verliert in der Flutkatastrophe an Ansehen

Berlin NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet konnte in Bezug auf seine Umfragewerte nicht von seinem Agieren in der Flutkatastrophe profitieren – im Gegenteil.

Armin Laschet (CDU) hat sogar an Ansehen verloren. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa für die „Bild am Sonntag“ hervor. Demnach bewerten 57 Prozent der Befragten das Agieren Laschets mit Blick auf die Überschwemmungen in Teilen Deutschlands negativ, nur 23 Prozent sehen sein Auftreten positiv.