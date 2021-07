Politbarometer-Umfrage : Armin Laschet stürzt ab

Berlin Die Wähler sind offenbar vom Krisenmanagement des Kanzlerkandidaten Armin Laschet bei der Jahrhundertflut enttäuscht. Vor dem völligen Absturz bewahrt ihn die Stärke der Union.

Ausgerechnet die beiden Kanzlerkandidaten von Union und Grünen belegen in der jüngsten Politbarometer-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen die letzten Plätze im Ranking der zehn wichtigsten Politiker. Dabei erleidet der CDU-Vorsitzende Armin Laschet auf der Skala von -5 bis +5 mit einem Rückgang von 0,7 seinen bislang schwersten Absturz. Mit einem Wert von -0,2 ist er auch erstmals im negativen Bereich. Seine Mitbewerberin Annalena Baerbock von den Grünen liegt sogar bei -0,5, allerdings unverändert gegenüber der vergangenen Umfrage Anfang Juli. Der Kandidat der SPD , Olaf Scholz , konnte hingegen um 0,2 Punkte zulegen und belegt nun mit 1,2 den dritten Platz - hinter Kanzlerin Angela Merkel (2,6) und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (1,4).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union nach der jüngsten Politbarometer-Umfrage noch auf 28 Prozent (minus 2). Zweitstärkste Kraft wären die Grünen mit 21 Prozent (plus 1), vor der SPD (16 Prozent) und der AfD (11 Prozent, beide je plus 1). Unverändert blieben die FDP (10 Prozent) und die Linke (7 Prozent). Demnach wäre als Zweier-Konstellation nur ein Bündnis von Union und Grünen möglich. Auch eine Ampel-Koalition (mit SPD und FDP) unter Führung der Grünen würde eine knappe Mehrheit erhalten. Theoretisch regierungsfähig wäre auch die sogenannte Deutschland-Koalition mit Union, SPD und Liberalen.