Andrea Nahles bezweifelt Eignung von Seehofer und Maaßen

Berlin Die SPD-Chefin findet deutliche Worte für den Bundesinnenminister und den Verfassungsschutz-Präsidenten. Andrea Nahles hat die Eignung von Horst Seehofer und Georg Maaßen für ihre Ämter in Zweifel gezogen.

Seehofer hatte nach den Ausschreitungen in Chemnitz die Migrationsfrage als „Mutter aller politischen Probleme“ in Deutschland bezeichnet. Maaßen hatte Zweifel an der Echtheit eines Videos geäußert, das einen Übergriff auf Ausländer zeigen soll.