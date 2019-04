Unmut bei Union der Mitte: Union der Mitte warnt vor Eindruck des Rechtsrucks

Berlin Schleswig-Holsteins Ministerin Prien fordert: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer muss über Mitgliedschaft der Christdemokraten hinaus wirken. Der Initiator der Union der Mitte, Stephan Bloch“, tritt aus Verärgerung über den neuen JU-Chef Tilman Kuban aus dem Jugendverband aus.

Prien mahnte: „Die Umfragen zeigen deutlich, dass man auf der rechten Seiten gar nicht so viel gewinnen kann wie man in der Mitte verliert. Wichtig ist, dass die CDU in der Mitte bleibt. Wir müssen für die Breite der Wähler wählbar bleiben.“ Kramp-Karrenbauer habe sich selbst als „klassische Promenadenmischung der CDU“ bezeichnet. Sie sei eine Brückenbauerin.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hatte am Wochenende getwittert: „Die @cdu ist in einem Dilemma. Die Liberalen in der Union wählten @akk, der gegenwärtige Kurs will das erzkonservative Lager befrieden, zieht die Union aber aus der Mitte und nimmt uns Koalitionsoptionen, stärkt die Grünen. Der Kurs von Merkel war schon weise.“