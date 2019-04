Medizin: Hoffnung für Todkranke

Es geht um Leben und Tod und damit um eine hoch sensible ethische Frage.

Spahn und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach verwiesen bei der Vorstellung ihres auch mit Abgeordneten der Linken erarbeiteten Gesetzentwurfes am Montag in Berlin darauf, dass alle bisherigen Bemühungen um mehr Organspenden erfolglos gewesen sind. 2018 war die Zahl der Spender zwar erstmals seit Längerem wieder auf 955 gestiegen – mit rund 9400 Patienten warten aber fast zehn Mal so viele Kranke auf Hilfe. Ohne Kurswechsel könne es für viele Betroffene zu spät sein, mahnte Spahn. Er verwies darauf, dass es in 20 von 28 EU-Staaten Widerspruchslösungen gebe. Allerdings hat sich nicht in jedem Fall die Zahl der Organspenden erhöht.