War die Treuhandverwaltung rechtens? Rosneft vs. Bundesrepublik Deutschland – ein heikler Präzedenzfall

Das Bundesverwaltungsgericht erörterte das am Mittwoch ausführlich (Aktenzeichen: BVerwG 8 A 2.22). Aber den Richterinnen und Richtern reicht das noch nicht. Sie wollen am 7. und möglicherweise auch am 8. März Zeugen hören und Beweise zu dem komplexen Fall aufnehmen. Die Vorsitzende Richterin Ulla Held-Daab ließ in der mündlichen Verhandlung erkennen, dass das Gericht zumindest an einigen Argumenten der Bundesregierung Zweifel hat. Ob das reicht, die Treuhandverwaltung zu kippen, blieb offen. Es hätte gravierende Auswirkungen, die auch Verbraucher berühren.