Audienz im Palast König Charles empfängt Bundestagspräsidentin Bas in London

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist bei einem Besuch in London von König Charles III. empfangen worden. Die SPD-Politikerin kam am Mittwochnachmittag zu einer Audienz in den Buckingham-Palast. Zuvor hatte Bas sich mit dem Sprecher des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, getroffen. Mit Hoyle habe sie besprochen, wie wichtig ein bürgernahes Parlament ist - „aber auch über erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Abgeordnete nach dem Attentat auf die britische Abgeordnete Jo Cox“, teilte Bas bei Instagram mit.