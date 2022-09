Treuhänderischer Eingriff : Was die staatliche Kontrolle der Rosneft-Raffinerien bedeutet

Die bisher von Rosneft Deutschland betriebene PCK Raffinierie im brandenburgischen Schwedt wird seit Freitag von der Bundesnetzagentur kontrolliert. Foto: IMAGO/Jochen Eckel

Berlin Es soll das Ende der Hängepartie im brandenburgischen Schwedt sein: Die Bundesregierung stellt Rosneft Deutschland unter treuhänderische Verwaltung. Damit übernimmt die Bundesnetzagentur die Kontrolle von insgesamt drei Raffinerien. So sollen Jobs gesichert werden.

Nach der Gazprom Germania stellt die Bundesregierung mit Rosneft Deutschland die zweite Tochter russischer Energiekonzerne seit Beginn des Ukraine-Krieges unter treuhänderische Verwaltung. Seit diesem Freitag wird Rosneft Deutschland von der Bundesnetzagentur kontrolliert. Damit soll die Zukunft der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt gesichert werden, wo seit Monaten große Verunsicherung herrscht.

Was wurde genau beschlossen?

Info Was bisher passiert war Forderung Die unsichere Zukunft der Raffinerie in Schwedt hatte für Verwerfungen gesorgt, Bund und Land warfen sich im Vorfeld der jetzigen Entscheidung gegenseitig Versäumnisse vor. Ministerpräsident Woidke hatte für die Neuausrichtung des Industriestandorts vom Bund ursprünglich mindestens 1,5 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren gefordert. Zuletzt drohte das Land, aus der eigens eingerichteten Task Force zur Zukunft der Raffinerie auszusteigen. Reaktion Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte die Kritik aus Brandenburg zurückgewiesen und die Landesregierung am Zug gesehen. Ihr liege ein „umfängliches Transformationsprogramm“ vor, schrieb Habeck an die zuständigen brandenburgischen Minister. „Der Ball liegt also in Ihrem Feld, und wir würden uns sehr über eine konstruktive Zusammenarbeit freuen.“

Die Bundesregierung stellt die Rohölimporteure Rosneft Deutschland GmbH und die RN Refining & Marketing GmbH unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Ziel ist es, den Betrieb der drei Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg, die bisher von Rosneft Deutschland betrieben wurden, zu sichern. Rosneft Deutschland bündelt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums rund zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität. Die Treuhandverwaltung ist zunächst auf ein halbes Jahr befristet. Begleitet werden soll dieser Schritt von einem „Zukunftspaket“, das die Transformation voranbringen soll.

Wie begründet die Bundesregierung diesen Schritt?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Freitag von einer „weitreichenden energiepolitischen Entscheidung zum Schutz unseres Landes“. Russland sei kein verlässlicher Energielieferant mehr. „Mit der heutigen Entscheidung stellen wir sicher, dass Deutschland mittel- und langfristig mit Erdöl versorgt wird“, sagte Scholz. Bisher wird die Raffinerie Schwedt über die Druschba-Pipeline mit russischem Öl beliefert. Künftig soll mehr Öl über andere Wege bezogen werden. Dafür soll die Pipeline zwischen Schwedt und Rostock ertüchtigt werden und mehr Öl aus Polen kommen. Die Gespräche mit Polen seien weit fortgeschritten, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Grundlage für den Eingriff bietet Paragraf 17 des Energiesicherungsgesetzes. Er ermögliche es der Bundesregierung und nehme sie auch in die Pflicht, „zur Sicherung der Versorgungssicherheit Treuhänder einzusetzen, wenn diese Versorgungssicherheit anders nicht zu gewährleisten ist“, sagte Habeck.

Was hat es mit dem Zukunftspaket auf sich?

Die zentrale Botschaft des Kanzlers an die rund 1200 Beschäftigten der PCK-Raffinerie in Schwedt: „Kündigungen sollen hiermit vermieden werden.“ Es gehe darum, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Sorge um ihre persönliche und berufliche Zukunft haben, so Scholz. Mit dem Paket soll die Transformation der ostdeutschen Bundesländer und insbesondere der Region um Schwedt vorangetrieben werden. Das Paket hat ein Gesamtvolumen von mehr als einer Milliarde Euro. Davon sollen 825 Millionen Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren allein dem Landkreis Uckermark und der PCK-Raffinerie zugute kommen. Ein wesentlicher Teil soll in den Ausbau der Pipeline Rostock – Schwedt fließen. Geplant ist auch die Gründung eines Start-up-Labors und einer Task Force, um Investoren anzuwerben.

Wie kommt die Entscheidung vor Ort an?

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von „riesengroßer Unsicherheit“ und „Angst“, die sich in der Region seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine ausgebreitet habe. Nun habe man es geschafft, der Region und ihren Menschen „ein Stück weit zumindest die Ängste zu nehmen“. Man stehe dafür, dass die Beschäftigung am Standort Schwedt gesichert werde. Mögliche Einschnitte bei der Ölversorgung würden über „vernünftige und sehr sehr gute Kurzarbeiterregelungen“ aufgefangen. Zugleich sprach Woidke vom „Beginn der klimaneutralen Transformation“ in Schwedt.

Welche Reaktionen gibt es?

CDU-Vize Jens Spahn sieht entscheidende Fragen nach dem Warum und Wie unbeantwortet: „Was veranlasst die Regierung dazu, diese Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt, über drei Monate vor Beginn des europäischen Ölembargos, zu ergreifen? Wie genau und in welchem Umfang wird die Versorgung, insbesondere Ostdeutschlands, gewährleistet?“, fragte Spahn. Hintergrund ist das Ölembargo gegen Russland, das am 1. Januar 2023 greift. „Wir werden die Ampel an der Einhaltung ihrer bisherigen Zusagen messen“, so der CDU-Politiker. Aus den Ampel-Fraktionen im Bundestag kam dagegen positives Echo. Die Treuhandverwaltung schaffe „Sicherheit und Handlungsfähigkeit in einer akuten Krisensituation“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Dieter Janecek, unserer Redaktion. Russland sei kein verlässlicher Energiepartner mehr – „deshalb müssen wir durch staatliche Eingriffe zusammen mit notwendigen Einsparmaßnahmen Vorsorge dafür treffen, dass Energieengpässe im Osten Deutschlands vermieden werden“, betonte der Grünen-Politiker. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, sagte, es sei „keine leichtfertige, aber eine leider notwendige Entscheidung“. Durch die Maßnahme könne der Fortbestand der Raffinerie Schwedt und damit die Ölversorgung in großen Teilen Ostdeutschlands und Westpolens gewährleistet werden, so Houben.

Welche ökonomische Einschätzung gibt es?