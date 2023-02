Nach Sendung über verschleppte ukrainische Kinder Twitter-Konto von Investigativmagazin „Frontal“ kurzzeitig gesperrt

Die beteiligten Personen sowie einige Twitter-Nutzer und auch der Journalistenverband DJV vermuten einen direkten Zusammenhang mit der Ausstrahlung der Folge „Die verschwundenen Kinder von Cherson – Auf der Spur eines Kriegsverbrechens“ von Arndt Ginzel am Dienstagabend. In dem Bericht des Investigativmagazins geht es um die Verschleppung ukrainischer Kinder durch russische Soldaten und welche Strategie Putin damit verfolgt. Außerdem wird ein Zusammenhang mit SOS-Kinderdörfern hergestellt: „Auch die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer ist möglicherweise in die Verschleppungen involviert“, heißt es in dem Bericht vom ZDF. Diese würde den Fall umgehend prüfen, lautet die Stellungnahme dazu.