Strack-Zimmermann zu ein Jahr Ukraine-Krieg „Diese zwölf Monate haben viel mit uns gemacht“

Strack-Zimmermann Verändert hat sich vor allem meine Arbeit im Ausschuss. Ich wurde zur Vorsitzenden des Kostenpflichtiger Inhalt Verteidigungsausschusses im Dezember 2021 gewählt und 72 Tage später griff Russland die Ukraine an – damit wurde dieser Ausschuss, den viele Menschen vorher nicht kannten, ins Scheinwerferlicht gerückt. Mit meiner exponierten Meinung, die Ukraine zu unterstützen, fing das mediale Interesse an. Ich bemerke natürlich, dass, was immer ich auch mache, eingeordnet und bewertet wird - selbst, wenn ich mal nichts mache. Es geht hier aber nicht um Frau Strack-Zimmermann persönlich. Es geht um politische Entscheidungen in krassen Zeiten. Ich äußere mich, gefragt und ungefragt, in der Regel zu komplexen Sachverhalten. Momentan ist allerdings auch meine muntere Karnevalsrede ein Thema.