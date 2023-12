Plan B für die Ukraine USA diskutieren mit Verbündeten über Finanzstrategie gegen Russland

Der Grund für Selenskyj Optimismus sickert nun durch. Die New York Times berichtet von einem Plan B des Weißen Hauses, eingefrorene russische Reserven zu benutzen, um der Ukraine zu helfen. Die rund 300 Milliarden Dollar liegen in den USA, der EU, Japan und der Schweiz und übersteigen die im US-Kongress feststeckenden 60 Milliarden Dollar an Militärhilfen um das Fünffache. Käme die Ukraine in den Genuss dieser Mittel, wäre die Verteidigung gegen den Aggressor selbst bei einem Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 gesichert.