Politischer Aschermittwoch Generalabrechnung bei Bier und Blasmusik

Derzeit läuft es gut, in den Umfragen erreichte die CSU Werte über 40 Prozent. Söder spart dann auch nicht mit Kritik an Berlin. „Die Ampel ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte“, ruft der bayerische Ministerpräsident in die Halle. Söder knöpft sich vor allem die Grünen vor. Diese redeten sich „geradezu in einen Kriegsrausch“. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock müsse angesichts ihrer jüngeren Äußerungen über den Krieg aufpassen, was sie sage. „Die Eskalation von Sprache kann schnell zu einer Eskalation von Gewalt führen“, warnt Söder.